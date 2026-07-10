Объем денежной базы России превысил 21,5 трлн рублей

За неделю денежная база в России выросла на 225,5 млрд рублей, достигнув 21,590 трлн рублей.По состоянию на 3 июля 2026 года объем денежной базы в России (выпущенные в обращение наличные деньги с учетом остатков средств в кассах банков и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам) составил 21,590 трлн рублей.