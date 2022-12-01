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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Готовим голубцы как принято в Турции: они почти просвечивают насквозь. Капусты меньше, вкуса больше

Голубцы по турецкому рецепту на удивление получаются вкуснее и сочнее привычных нам голубцов. Все дело в новом подходе к приготовлению: восточные кулинары кладут больше начинки и для максимальной сочности томят голубцы в остром томатном соусе.

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