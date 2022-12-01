Готовим голубцы как принято в Турции: они почти просвечивают насквозь. Капусты меньше, вкуса больше

Голубцы по турецкому рецепту на удивление получаются вкуснее и сочнее привычных нам голубцов. Все дело в новом подходе к приготовлению: восточные кулинары кладут больше начинки и для максимальной сочности томят голубцы в остром томатном соусе.
Голубцы по турецкому рецепту на удивление получаются вкуснее и сочнее привычных нам голубцов. Все дело в новом подходе к приготовлению: восточные кулинары кладут больше начинки и для максимальной сочности томят голубцы в остром томатном соусе.
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