В ЦБ пообещали не закрывать глаза на топливные цены

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может игнорировать рост цен на топливо и инфляционные ожидания, однако регулятор рассчитывает на нормализацию ситуации благодаря мерам правительства .
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