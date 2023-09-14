"Железный" Феликс пробился сквозь ложь и клевету

Александр Батт Коммунисты, в том числе и Дзержинский, развалили Империю и СССР. Истребили цвет нации: аристократию, интеллигенцию, духовенство, офицерский корпус, казачество, передовых рабочих и крестьян.

ОКСАНА ГОР оксана гор Думала, только мне одной грустно и противно от установки памятника великому " гуманисту" Дзержинскому. Прочитала комментарии, успокоилась, не мне одной....