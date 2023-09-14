У штаб-квартиры СВР открыли памятник Дзержинскому 11 сентября, в Ясенево, у здания штаб-квартиры Службы Внешней Разведки России открылся памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
"Железный" Феликс пробился сквозь ложь и клевету
Комментарии
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Александр Батт
Коммунисты, в том числе и Дзержинский, развалили Империю и СССР. Истребили цвет нации: аристократию, интеллигенцию, духовенство, офицерский корпус, казачество, передовых рабочих и крестьян.
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20 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Думала, только мне одной грустно и противно от установки памятника великому " гуманисту" Дзержинскому. Прочитала комментарии, успокоилась, не мне одной....
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14 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Однако его надо вернуть на старое место!
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13 час.
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