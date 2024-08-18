В Петербург из Швейцарии привезут прах Белоусовой и Протопопова

согласен, при всём уважении к их заслугам - они уехали, а значит - предали.

ВК

Вячеслав Кудрявцев

какие нахер заслуги ?за счет граждан СССР которые их кормили и пестовали?немногие граждане страны жили как они!а эти суки решили что их тут обижали ! не надо и вспоминать о них!