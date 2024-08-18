Останки фигуристов захоронят в Северной столице в сентябре. Швейцария согласилась передать России прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
В Петербург из Швейцарии привезут прах Белоусовой и Протопопова
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
и нахуя они в России
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17 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
согласен, при всём уважении к их заслугам - они уехали, а значит - предали.
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17 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
какие нахер заслуги ?за счет граждан СССР которые их кормили и пестовали?немногие граждане страны жили как они!а эти суки решили что их тут обижали ! не надо и вспоминать о них!
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16 час.
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