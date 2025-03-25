Назван район Москвы, где аренда жилья в феврале подорожала почти на треть

Очаково-Матвеевское заняло первое место по росту цен на аренду однушек в Москве Первую тройку рейтинга районов Москвы по темпам роста ставок на аренду жилья в феврале 2025 года составили Очаково-Матвеевское, Тимирязевский и Дорогомилово В феврале 2025 года район Очаково-Матвеевское возглавил рейтинг столичных локаций по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир, подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости».