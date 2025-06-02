Навроцкий от "Права и справедливости" избран новым президентом Польши

Новым президентом Польши избран политик Кароль Навроцкий, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", в понедельник, 2 июня 2025 года, Польское телевидение со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
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