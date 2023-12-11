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Любимая и опасная: какая еда провоцирует «запечатывание» сосудов

Любимая и опасная: какая еда провоцирует «запечатывание» сосудов

Атеросклероз, или другими словами закупорку сосудов, вопреки популярному мнению, что его провоцирует переизбыток жирного мяса или сала, на самом деле вызывает излишнее употребление сахара, заявила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

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