Канализационные стоки больше недели затапливают цоколь дома в Рязани

Канализация из-за засора уже больше недели топит цокольный этаж здания.Жители дома №16 на улице Скоморошинской в Рязани столкнулись с коммунальной аварией: канализационные стоки из-за засора уже больше недели поступают в цокольный этаж здания, информирует «КП-Рязань».