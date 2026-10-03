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Рязанские новости

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Канализационные стоки больше недели затапливают цоколь дома в Рязани

Канализационные стоки больше недели затапливают цоколь дома в Рязани

Канализация из-за засора уже больше недели топит цокольный этаж здания.Жители дома №16 на улице Скоморошинской в Рязани столкнулись с коммунальной аварией: канализационные стоки из-за засора уже больше недели поступают в цокольный этаж здания, информирует «КП-Рязань».

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