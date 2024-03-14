На российской военной базе в Армении завершился групповой этап чемпионата по волейболу

В упорной борьбе в числе полуфиналистов оказались спортсмены зенитно-ракетного и разведывательного подразделений.
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