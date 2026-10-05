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Бразильские выборы и судьба БРИКС

Бразильские выборы и судьба БРИКС

Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС.

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