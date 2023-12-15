Орбан: выделение денег Украине из бюджета ЕС вредило бы венгерским интересам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение макрофинансовой помощи из бюджета Евросоюза вредило бы венгерским интересам, а начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС им настолько не вредит, потому что у Будапешта будет возможность вмешаться позже.