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Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов вакцинации подростков от COVID-19

Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов вакцинации подростков от COVID-19

Директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на сегодняшний день полностью отсутствуют.

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