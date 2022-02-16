Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов вакцинации подростков от COVID-19

Директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на сегодняшний день полностью отсутствуют.