Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов вакцинации подростков от COVID-19

Директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на сегодняшний день полностью отсутствуют.
Директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на сегодняшний день полностью отсутствуют.
Свежие комментарии