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Киев не готов вернуть тела 6000 солдат ВСУ: причины и последствия

Киев не готов вернуть тела 6000 солдат ВСУ: причины и последствия

Киев не готов забрать тела 6000 солдат ВСУ, переданные Россией после стамбульских переговоров. Анатолий Шарий считает, что это связано с отсутствием у киевских властей инфраструктуры и специалистов для приёма тел.

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