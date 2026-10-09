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Царьград

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В Магнитогорске от гриппа привились 40 218 жителей

В Магнитогорске от гриппа привились 40 218 жителей

В Магнитогорске по состоянию на 2 октября вакцинацию против гриппа прошли 40 218 человек, из них 11 941 — дети.

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