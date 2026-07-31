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Аргументы и Факты

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В горах Пакистана в районе схода лавины нашли тела четырех человек

В горах Пакистана в районе схода лавины нашли тела четырех человек

В горах Пакистана в ходе поисков десяти пропавших после схода лавины альпинистов спасатели нашли тела четырех человек, сообщает газета Kathmandu Post, ссылаясь на данные пакистанского альпинистского клуба.

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