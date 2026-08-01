REUTERS/Daniel Heuer Претензии главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу отсутствия ракет для ПВО Patriot, как выяснилось, звучали и во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.
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