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Битва за империю. Как поляки в 1863 году испортили себе Январское восстание

Битва за империю. Как поляки в 1863 году испортили себе Январское восстание

29 января 1863 года в Варшаву прибыла прусская делегация, направленная Отто фон Бисмарком: Пруссия была глубоко взволнована польским мятежом, поднятым против Российской империи, и хотела уточнить его масштабы.

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