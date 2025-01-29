Битва за империю. Как поляки в 1863 году испортили себе Январское восстание

29 января 1863 года в Варшаву прибыла прусская делегация, направленная Отто фон Бисмарком: Пруссия была глубоко взволнована польским мятежом, поднятым против Российской империи, и хотела уточнить его масштабы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии