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За рулем

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Летающий автомобиль Xpeng совершил свой первый полет: будущее наступило?

Летающий автомобиль Xpeng совершил свой первый полет: будущее наступило?

Китай стремительно движется к будущему, где транспортная система не ограничивается дорогами. 15 мая Пекин объявил о «Пекинском плане действий по содействию качественному развитию низкогорных отраслей экономики (2024-2027)», в котором прописано создание общенациональной инновации в приложениях для полетов на малых высотах.

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