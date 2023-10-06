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Стихия спекулянтов: газовые гиганты наживаются на скачках цен в Европе

Стихия спекулянтов: газовые гиганты наживаются на скачках цен в Европе

Ожидающих порядка и предсказуемости, стабильности на газовом рынке Европы ждет разочарование. Кризис, перешедший в стадию хронического, не закончится никогда, так как это не в интересах энергетических гигантов, наживающихся на скачках цен на континенте.

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