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Зеленский: многие граждане Украины «утратили ощущение экзистенциальной угрозы»

Зеленский: многие граждане Украины «утратили ощущение экзистенциальной угрозы»

Многие украинские граждане «утратили ощущение экзистенциальной угрозы». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал некоторое время назад президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

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