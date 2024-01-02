Зеленский: многие граждане Украины «утратили ощущение экзистенциальной угрозы»

Многие украинские граждане «утратили ощущение экзистенциальной угрозы». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал некоторое время назад президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.
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