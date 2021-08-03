Инфекционист рассказал об особенностях постковидного синдрома при штамме "Дельта"

Штамм "Дельта" активнее поражает молодых людей, чем остальные варианты коронавируса SARS-CoV-2, это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказа врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.