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Инфекционист рассказал об особенностях постковидного синдрома при штамме "Дельта"

Инфекционист рассказал об особенностях постковидного синдрома при штамме "Дельта"

Штамм "Дельта" активнее поражает молодых людей, чем остальные варианты коронавируса SARS-CoV-2, это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказа врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

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