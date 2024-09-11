Подвесной или напольный унитаз? Разбираем +/- и определяемся с выбором «центрального трона»

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Квартира, дом, дача

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Оборудование санузла – очень трудное занятие и на первый, и на второй, и даже на третий взгляд. Нужно предусмотреть великое количество вещей: от расположения, подведения и правильного сокрытия коммуникаций, до исправной работы вытяжки и максимальной эргономики маленького пространства.

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