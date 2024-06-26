В ДТП с фурой под Курганом в месте, где ремонтируют дорогу, погибла женщина

В автоаварии у поселка Лебяжье под Курганом погибла пассажирка. По словам читателя URA.RU, знакомого с деталями произошедшего, ДТП с участием большегруза случилось вечером 26 июня в месте, где ремонтируют дорогу.
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