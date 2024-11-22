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Калужские новости

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Житель Калужской области осужден на 12 лет за убийство знакомого

Житель Калужской области осужден на 12 лет за убийство знакомого

В Калужской области завершился суд над 46-летним жителем, обвиняемым в убийстве своего знакомого. Как установило следствие, трагедия произошла в августе 2024 года на территории фермы в Мещовском районеВ Калужской области завершился суд над 46-летним жителем, обвиняемым в убийстве своего знакомого.

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