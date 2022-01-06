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В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года

В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года

России стоит перенять опыт некоторых стран Европы, которые уже прорабатывают этот вопрос, заявил автор инициативы, депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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