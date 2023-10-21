История в обложках «За рулем» – 13 самых знаковых за 95 лет

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».Автомобильный журнал без автомобиля На обложке первого номера «За рулем» (он вышел в апреле 1928 года) поместили фото АМО-Ф15 – первого в СССР серийного автомобиля.
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