Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Луис Суарес возвращается в уругвайский «Насьональ». Контракт – до начала ЧМ-2022

Экс-форвард «Атлетико» Луис Суарес будет выступать в Уругвае. 35-летний игрок вернется в «Насьональ», где начиналась его профессиональная карьера, сообщает журналист Sport 890 Родри Васкес.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх