Луис Суарес возвращается в уругвайский «Насьональ». Контракт – до начала ЧМ-2022

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Экс-форвард «Атлетико» Луис Суарес будет выступать в Уругвае. 35-летний игрок вернется в «Насьональ», где начиналась его профессиональная карьера, сообщает журналист Sport 890 Родри Васкес.