Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Израиле заявили о возможности начать войну в Ливане «за секунду»

В Израиле заявили о возможности начать войну в Ливане «за секунду»

Израильская операция в отношении Ливана может начаться «за секунду». Выступая перед военнослужащими на севере Израиля, министр обороны Йоав Галант указал, что израильская армия ведет «ограниченную войну» на севере страны.

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