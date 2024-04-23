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  • Алексей
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Исследование показало, что стресс активирует области мозга, связанные с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, у женщин иначе, чем у мужчин

Под воздействием стресса люди с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, задействуют части мозга, связанные как со стрессом, так и с зависимостью, что может привести к тому, что они начнут потреблять алкоголь или страстно желать его после стрессового опыта, предполагают авторы исследования, опубликованного в научном журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

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