Спамеры терроризируют петербуржцев: за лето число атак выросло почти в 1,5 раза

Чаще всего звонки совершаются с помощью подмены номера. Петербуржцев продолжают атаковать спамеры. Число спам–звонков этим летом выросло почти в 1,5 раза, пишет «ДП» со ссылкой на основных операторов связи.
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