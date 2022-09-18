Глаза зеркало души – поразительный и удивительный детский взгляд

Малыши еще многое не видели в этой жизни и пока еще мало что знают, но глядя в их глаза, создается ощущение, что вся правда, горечь, красота мира, чудеса и тайны Вселенной сконцентрированы именно в них – таких чарующих, удивительных и поразительных.