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Эксперт Геращенко: ГОСТ на детский маникюр защитит здоровье от вредных процедур

Новые стандарты, вступающие в силу с декабря, призваны отгородить детей от определенных маникюрных процедур, которые могут нанести вред молодому организму.

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