«За этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев». Украина вновь атаковала Россию боевыми дронами

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе над Чеченской Республикой и Республикой Северная Осетия.
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