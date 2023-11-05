«Мальчик так и не повзрослел». Алонсо – об оскорблении со стороны Окона

«Мальчик так и не повзрослел». Алонсо – об оскорблении со стороны ОконаAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо рассказал, что не удивлен поведению Эстебана Окона после столкновения в спринт-квалификации.
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