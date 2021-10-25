Газовый кризис в Молдавии: ультиматум «Газпрома» и басни Крылова

На фоне объявления Кишиневом режима ЧП российская корпорация заявила, что готова продлить контракт с Молдавией только при полном погашении долга за газ«Газпром» готов продлить контракт с Молдавией на ноябрь при погашении долга за два месяца.
На фоне объявления Кишиневом режима ЧП российская корпорация заявила, что готова продлить контракт с Молдавией только при полном погашении долга за газ«Газпром» готов продлить контракт с Молдавией на ноябрь при погашении долга за два месяца.
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