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Газовый кризис в Молдавии: ультиматум «Газпрома» и басни Крылова

Газовый кризис в Молдавии: ультиматум «Газпрома» и басни Крылова

На фоне объявления Кишиневом режима ЧП российская корпорация заявила, что готова продлить контракт с Молдавией только при полном погашении долга за газ«Газпром» готов продлить контракт с Молдавией на ноябрь при погашении долга за два месяца.

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