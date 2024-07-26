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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гладилин о «Спартаке»: «20 игроков примерно одного уровня. Нужно время, чтобы Станкович определился. Он должен поставить игру за ближайшие 1-2 месяца»

Гладилин о «Спартаке»: «20 игроков примерно одного уровня. Нужно время, чтобы Станкович определился. Он должен поставить игру за ближайшие 1-2 месяца»

В первом официальном матче под руководством сербского тренера красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2).

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