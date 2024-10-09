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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значител...

Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значител...

Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значительно дешевле большинства западных игрДинамичная ролевая игра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science произвела настоящий фурор, когда вышла на ПК и PlayStation 5 в августе этого года.

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