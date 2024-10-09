Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значител...

Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значительно дешевле большинства западных игрДинамичная ролевая игра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science произвела настоящий фурор, когда вышла на ПК и PlayStation 5 в августе этого года.