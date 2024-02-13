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Несекретные материалы

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Эксперты предупреждают об опасном пузыре искусственного интеллекта на финансовом рынке

Эксперты предупреждают об опасном пузыре искусственного интеллекта на финансовом рынке

В настоящее время возникают опасения по поводу спекулятивного поведения, вызванного энтузиазмом в сфере искусственного интеллекта на фондовом рынке США, управляющим глобальной финансовой отраслью человечества.

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