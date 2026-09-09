Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова назвала условие для возвращения уехавших из России граждан

Захарова назвала условие для возвращения уехавших из России граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единственным проверенным способом возвращения в Россию уехавших после начала СВО граждан является раскаяние и понимание своих ошибок.

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