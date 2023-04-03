Внезапный скачок нефти, новое об убийстве Владлена Татарского, чиновников лишают паспортов, Маск отнимает синие галочки

ОПЕК+ решила сократить добычу нефти. Это полезно для российского бюджета, но не для мировой экономики НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
ОПЕК+ решила сократить добычу нефти. Это полезно для российского бюджета, но не для мировой экономики НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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