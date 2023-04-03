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  • Sergiy Che
    Ну тут ещё мудрый Наполеон когда-то родил афоризм про то, что "тот народ, что не тратится на свою армию, очень скоро ...Россия тратит сот...
  • Sergiy Che
    Самые богатые и влиятельные всегда получают свой кусман....Shell выходит с д...
  • Алекс Сэм
    Поток безсвязных мыслеобразов, а не статья.«Вагнер», война, ...

Внезапный скачок нефти, новое об убийстве Владлена Татарского, чиновников лишают паспортов, Маск отнимает синие галочки

Внезапный скачок нефти, новое об убийстве Владлена Татарского, чиновников лишают паспортов, Маск отнимает синие галочки

ОПЕК+ решила сократить добычу нефти. Это полезно для российского бюджета, но не для мировой экономики НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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