Какие условия обязательно нужно включить в договор купли-продажи дома

Условия, которые обязательно нужно включить в договор купли-продажи дома: · предмет договора; · цену продаваемого дома и участка, определенную и согласованную сторонами сделки; · сведения о лицах, которые сохранят право пользования имуществом, например, в силу завещательного отказа.