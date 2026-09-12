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Леди Гага впервые стала мамой

Похоже, у Леди Гаги появился новый повод для звания мамы монстров. В пятницу вечером появилась новость о том, что 40-летняя певица и её жених Майкл Полански стали родителями.

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