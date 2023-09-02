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Джейк Пол – о промоушенах MMA: «Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги»

«Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода промоушена, полностью контролируя их активность, будто они обычные сотрудники.

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