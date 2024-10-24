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Западное издание назвало страны, выступающие против принятия Украины в НАТО

Западное издание назвало страны, выступающие против принятия Украины в НАТО Западное издание Politico публикует материал, в котором говорится о реакции НАТО на один из пунктов «плана победы» Зеленского.

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