Владимир Корнилов: Когда олигархи выгоняют олигархов: история экспроприации по методу Коломойского

Почему сейчас остатки собственности Коломойского грабят и экспроприируют те, кого он поддерживал и привел к власти? Какие последствия могут быть для украинской экономики из-за этого конфликта между олигархами? В этот день 10 лет назад украинский олигарх-бандюк Коломойский, посчитавший, что поймал Бога за бороду, призвал к экспроприации собственности украинских олигархов.
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