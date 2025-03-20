Владимир Корнилов: Когда олигархи выгоняют олигархов: история экспроприации по методу Коломойского

Почему сейчас остатки собственности Коломойского грабят и экспроприируют те, кого он поддерживал и привел к власти? Какие последствия могут быть для украинской экономики из-за этого конфликта между олигархами? В этот день 10 лет назад украинский олигарх-бандюк Коломойский, посчитавший, что поймал Бога за бороду, призвал к экспроприации собственности украинских олигархов.