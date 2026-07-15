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За рулем

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Российский авторынок обошел Турцию и Австралию в мировом рейтинге

Российский авторынок обошел Турцию и Австралию в мировом рейтинге

По итогам первого полугодия 2026 года российский авторынок продемонстрировал уверенный рост. Наша страна сумела подняться на 14-ю строчку глобального рейтинга продаж легковых автомобилей – такого результата не было уже несколько лет.

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