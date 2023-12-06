Около 40% релокантов, бежавших в 2022 году, вернулись в Российскую Федерацию.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования компании "Финион", специализирующейся на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство.
Порядка 40% релокантов вернулись в Россию
Комментарии
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Лидия Курзаева
В СССР правильно делали. Если сбежал наш гражданин за рубеж и оклеветал свою Родину, то значит назад ему пути уже не будет. А если к тому же он знаменитость, то его и из памяти народа вычеркивали.
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