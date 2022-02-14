Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма коронавируса

Если появится новый суперштамм COVID-19, это, скорее всего, произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» - Китае или странах Южной Азии, заявил «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.