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Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма коронавируса

Если появится новый суперштамм COVID-19, это, скорее всего, произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» - Китае или странах Южной Азии, заявил «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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