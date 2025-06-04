Что в осадке? РПН озвучил правду о питьевой воде в Волгоградской области Роспотребнадзор опубликовал доклад по итогу изучения в 2024 году проб водопроводной воды в населённых пунктах Волгоградской области.
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Что в осадке? РПН озвучил правду о питьевой воде в Волгоградской области Роспотребнадзор опубликовал доклад по итогу изучения в 2024 году проб водопроводной воды в населённых пунктах Волгоградской области.